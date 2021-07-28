وفاة الشيخ محمد بن علي العرفج.. أفنى حياته في خدمة القرآن والدعوة

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انتقل إلى رحمة الله تعالى صباح اليوم الأربعاء، الشيخ الداعية محمد بن علي العرفج، والذي أفنى حياته في التربية والدعوة إلى الله وتعليم القرآن الكريم، فرحمه الله، وأسكنه فسيح جناته.

وتفاعل المغردون عبر وسم “#محمد_بن_علي_العرفج”، داعين للشيخ العرفج بالرحمة والمغفرة وأن يجزيه الله خيرا عما قدم في خدمة القرآن الكريم والدعوة الإسلامية.

وقالت جمعية مكنون لتحفيظ القرآن بالرياض في تغريدة عبر “تويتر” [وبَشِّر الصَّابِرينَ، الذينَ إذا أَصَابَتهُم مُصِيبَةٌ قَالوا إنَّا لله وإِنَّا إِلَيه رَاجعُونَ] تتقدم جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالرياض (مكنون) بأحر التعازي وصادق المواساة في وفاة الشيخ محمد بن علي العرفج تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته.

نعم المربي الناصح والخطيب الصادق

وقال أ.د.ناصر محمد المنيع أستاذ الدراسات القرآنية: “قبيل قراءة خبر وفاة الشيخ محمد بن علي العرفج رحمه الله وغفر له كنت أستمع لقراءته الشجية لتفسير السعدي عبر إذاعة القرآن وقد أعيدت مراراً وأقول هنيئاً للشيخ بهذا العمل الصالح الباقي نعم المربي الناصح والخطيب الصادق كنت من طلابه في ثانوية موسى بن نصير وقد شملنا برعايته ولطيف تأديبه”.

وقال الأكاديمي سليمان صالح المضحي: “اللهم اغفر لأستاذي المربي الفاضل الشيخ محمد بن علي العرفج وأسكنه جنات النعيم وعزائي لذويه وطلابه ومحبيه”.

الشيخ المصلح المحب للخير

غرد د . وليد بن عيسى السعدون قائلا: “إنا لله وإنا إليه راجعون، رحم ﷲ الشيخ المُربي، الخَلوق، المُصلح، المُحب للخير والساعي فيه، الشيخ محمد بن علي العرفج، اللهم إنا نسألك برحمتك الواسعة أن ترحمه وتغفر له، وتثبته بالقول الثابت، اللهم واجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأسكنه الفردوس الأعلى.. أحسن الله عزاء أسرته ومحبيه. آمين”.

وقال مُحَمَّد العيد|أبو مُصْعَبْ “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره انتقل، إلى رحمة الله تعالى فضيلة الشيخ ، محمد بن علي العرفج مدير ثانوية موسى بن نصير سابقا، وإمام وخطيب جامع العرفج بحي شبرا، غفر الله له وأعلى منزلته في الفردوس”.

الانشغال بالدعوة والعمل الخيري

ونعى الكاتب محمد العوشن الشيخ الراحل قائلا: “توفي الشيخ محمد بن علي العرفج رحمه الله، والذي كان مديرا لمدرستي الثانوية، وإماما لأحد جوامع حي شبرا، ومقدما لبرامج في إذاعة القرآن الكريم، ومنشغلا بالدعوة والعمل الخيري، ومؤلفا لعدد من الكتب الشرعية.

وقال د. خالد بن سعد الخشلان أستاذ الفقه في كلية الشريعة في الرياض: “رحم ﷲ الشيخ محمد بن علي العرفج وغفر له وأسكنه فسيح جناته وجعل ما قدم من أعمال صالحة في الدعوة والتربية والتوجيه والنصح والإرشاد في موازين حسناته

اللهم إن عبدك قدم عليك فأكرم وفادته وأحسن ضيافته وثبته بالقول الثابت، أحسن ﷲ عزاء أسرته ومحبيه وعظم أجورهم وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

وغرد عبدالله القعيد قائلا: “رحم الله الشيخ محمد بن علي العرفج، ما زال صوته الندي في تكبيراته في صلاة العصر

وتحديثه وأثناء تكريم الطلاب في حلقة الشيخ تقي الاسلام في جامع العرفج بشبرا يرن في داخلي منذ ٤٠ عاما

ثم سعدت بجواره في السكن، كان مثالا يحتذى به في الخلق والصلاح والدعوة”.