يدعم 11 لغة.. «السديس» يدشن الروبوت التوجيهي لخدمة «ضيوف الرحمن» (صور)

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دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الروبوت التوجيهي .

وقال الشيخ السديس خلال التدشين: إن استخدام التقنية جاء بصورة إيجابية في خدمة الحجاج وقاصدي الحرمين الشريفين خصوصاً أن الروبوت يحقق التباعد المكاني بحيث لن يكون هناك تلامس أو تقارب مع المفتي والسائل.

ومن مميزات الروبوت: توجيه الحجاج والمعتمرين بكيفية أداء المناسك، الإفتاء والإجابة على السائلين من قاصدي المسجد الحرام، إمكانية إضافة الترجمة الفورية للغات، إمكانية التواصل مع المشايخ عن بعد، إمكانية وضع عدد التوجيهات التعريفية بأكثر من لغة، إمكانية التحكم بالروبوت عن بعد.

يذكر أن الروبوت يدعم ١١ لغة هي : العربية، الإنجليزية ، الفرنسية، الروسية، الفارسية، التركية، الملاوية، الأوردو، الصينية، البنغالية، الهوسا.

كما يحتوي الروبوت على شاشة ٢١ بوصة تعمل باللمس يمكن الاستفادة منها بعمل عدد من الخدمات التي تهم قاصدي المسجد الحرام من توجيه وإرشاد وإبداء رأي ٤ عجلات مزودة بنظام إيقاف ذكي تسمح بتحريكه بشكل أفضل وسلس،نظام كاميرات أمامية وسفلية عالية الدقة والوضوح في نقل الصورة تسمح بالتقاط تصوير محيطي،سماعات ذات وضوح عالي في الصوت، مايكروفون بجودة التقاط عالية تسمح بنقل واضح للصوت،نظام الشبكة اللاسلكية واي فاي والذي يعمل على سرعة ٥ جيجاهرتز تمكن من انتقال أسرع للبيانات.