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«المرور»: السماح بتظليل الزجاج الأمامي والخلفي للمركبة بشروط

«المرور»: السماح بتظليل الزجاج الأمامي والخلفي للمركبة بشروط
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للمرور، السماح بتظليل الزجاج الأمامي والخلفي للمركبة، وفقا لمجموعة من الضوابط.

وأوضحت إدارة المرور في ردها على استفسار أحد الأشخاص، أنه يجب أن يكون التظليل للزجاج الجانبي “الأمامي والخلفي” من النوع الشفاف الذي يسمح برؤية ما بداخل المركبة بحيث لا تزيد نسبة التظليل عن 30 %.

كما يشترط ألا تكون نسبة التظليل عاكسة للصورة على هيئة مرآة، ولا يحمل أي زخارف أو نقوش أو صور تحد من درجة شفافيته.

ويشترط أيضا ألا يتسبب التظليل في حجب رؤية السائق أو التقليل منها، ويمكن تجاوز نسبة التظليل المسموح بها في الحالات المرضية التي تستدعي ذلك بشرط تقديم تقرير طبي.

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