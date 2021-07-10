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«التعليم»: ارتفاع نسب التحصين ضد فيروس كورونا في الجامعات

«التعليم»: ارتفاع نسب التحصين ضد فيروس كورونا في الجامعات
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة التعليم، مساء أمس السبت، ارتفاع نسب التحصين ضد فيروس كورونا في الجامعات السعودية، وذلك ضمن جهود الوزارة للوصول إلى بيئة جامعية آمنة من فيروس كورونا.

وقالت وزارة التعليم، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إن ارتفاع نسب التحصين في الجامعات السعودية وفق بيانات وزارة الصحة، يعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة التعليم والجامعات للوصول إلى بيئة جامعية آمنة من فيروس كورونا.

وأكدت وزارة التعليم استمرار تلك الجهود في رفع أعداد المحصنين قبل بداية العام الدراسي المقبل.

ونشرت وزارة التعليم نسب التحصين في الجامعات في المملكة العربية السعودية كما هو موضح أدناه:

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