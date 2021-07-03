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«الخضير» يوضح حكم إهداء ثواب قراءة القرآن والصلاة للوالد المتوفى

«الخضير» يوضح حكم إهداء ثواب قراءة القرآن والصلاة للوالد المتوفى
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقًا، حكم إهداء ثواب قراءة القرآن والصلاة للوالد المتوفى.

وقال الشيخ الخضير، ردا على سؤال جاء فيه: “والدي متوفى، فهل يجوز لي إذا قرأت القرآن أن أهدي لوالدي ثواب هذه القراءة، وكذلك أيضًا الصلاة والاستغفار؟”، إن هذه المسألة في وصول ثواب القُرَب إلى غير المتقرِّب بها إلى الله -جل وعلا-، والجمهور على أنها تصل، وأي قربة فعلها -يعني المكلف- فجعل ثوابها لحي أو ميِّت وصلت، هذا قول الجمهور، ومن أهل العلم من يَقصر وصول الثواب في المنصوص عليه، كالحج والعمرة والصدقة والدعاء، وما أشبه ذلك، أما ما زاد على ذلك فإنه لا يصل اقتصارًا على الوارد، ولكن قول الجمهور -إن شاء الله تعالى- متجه.

يقول الله -جل وعلا-: «إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له» [مسلم: 1631].

وتابع الشيخ الخضير: “أجيب عن الآية «أو ولد صالح يدعو له»، فالدعاء متفق عليه، وجاء في الحج والعمرة: «حج عن أبيك واعتمر» [الترمذي: 930]، والصدقة كذلك تصل، وما عدا ذلك مختلف فيه، والجمهور على أنه يصل للحي أو الميت، والله أعلم”.

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