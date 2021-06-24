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«الأمن البيئي» يحدد عقوبة إشعال النار في الغابات والمتنزهات الوطنية

«الأمن البيئي» يحدد عقوبة إشعال النار في الغابات والمتنزهات الوطنية
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تواصل – فريق التحرير:

حذرت القوات الخاصة للأمن البيئي، من خطورة التساهل بشأن إشعال النار في الغابات والمتنزهات بالأماكن غير المخصصة.

وأوضح الأمن البيئي، في تغريدة عبر “تويتر”، أن عقوبة إشعال النار في الغابات والمتنزهات الوطنية بالأماكن غير المخصصة تصل إلى (3000) ريال.

وأضافت أنه يمكن الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية من خلال الاتصال على الأرقام التالية (911) في منطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) في جميع مناطق المملكة.

 

 

 

 

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