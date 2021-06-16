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«الصحة» توضح إجراءات التعامل مع الشخص المعزول في المنزل لإصابته بكورونا

«الصحة» توضح إجراءات التعامل مع الشخص المعزول في المنزل لإصابته بكورونا
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت وزارة الصحة، إجراءات التعامل مع مصاب فيروس كورونا المستجد المعزول في المنزل، حيث نصحت بالبقاء على مسافة آمنة منه وتجنب الاتصال الجسدي غير الضروري.

وأكدت الوزارة، على ارتداء الكمامة والقفازات عند التعامل مع الشخص المصاب أو أدواته الشخصية كالأطباق، وعدم مشاركة الأدوات الشخصية التي يستخدمها المصاب.

وشددت على أهمية تطهير الأسطح التي تتم ملامستها كثيرًا مثل مفاتيح الأنوار ومقابض الأبواب وغسل اليدين بعد لمس المريض أو أداوته أو طعامه لمدة لا تقل عن 40 ثانية.

كما دعت الصحة لتوعية الأطفال بشأن سبل الوقاية وحمايتهم من انتقال العدوى وغسل الملابس وأغطية الفراش الخاصة بالمعزول أو بالماء الدافئ والمنظفات وتجفيفها.

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