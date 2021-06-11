«السجون» تعلن توفر وظائف صحية بعدة مدن.. رابط التقديم والأوراق المطلوبة

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أعلنت الإدارة العامة لصحة السجون بوزارة الداخلية توفر وظائف صحية شاغرة (برنامج التشغيل الذاتي) بالمراكز الصحية التابعة الإدارة العامة لصحة السجون (الرياض، جدة، جازان، مكة المكرمة).

الوظائف:

1- طبيب نائب باطنة

2- طبيب مقيم أسنان

3- طبيب مقيم طب وجراحة

4- طبيب مقيم

5- أخصائي غير طبيب طب طوارىء جازان

6- أخصائي طب طوارىء

7- فني تمريض

8- أخصائي غير طبيب أشعة

9- أخصائي أشعة

10- طبيب نائب نفسية

11 -طبيب نائب أذن وانف وحنجرة الرياض

الطلبات:

1- السيرة الذاتية

2- صورة من المؤهالت العلمية والعملية

3- السجل الألكاديمي

4- صورة من إثبات الهوية

5- بطاقة التصنيف المهني وشهادة التسجيل والتصنيف سارية المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الطبية لا تقل المدة عن ستة أشهر.

6- برنت مدد من التأمينات الاجتماعية والخبرات العملية.

7- يشترط اجتياز االختبارات والمقابلة الشخصية التي سوف تحدد لاحقا حسب التخصص.

موعد التقديم:

– التقديم ُمتاح الآن بدءاً من اليوم الجمعة بتاريخ 01/11/1442هـ الموافق 11/6/2021 م ولمدة 5 أيام من تاريخ الإعلان.

طريقة التقديم:

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