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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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«السجون» تعلن توفر وظائف صحية بعدة مدن.. رابط التقديم والأوراق المطلوبة

«السجون» تعلن توفر وظائف صحية بعدة مدن.. رابط التقديم والأوراق المطلوبة
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة لصحة السجون بوزارة الداخلية توفر وظائف صحية شاغرة (برنامج التشغيل الذاتي) بالمراكز الصحية التابعة الإدارة العامة لصحة السجون (الرياض، جدة، جازان، مكة المكرمة).

الوظائف:
1- طبيب نائب باطنة
2- طبيب مقيم أسنان
3- طبيب مقيم طب وجراحة
4- طبيب مقيم
5- أخصائي غير طبيب طب طوارىء جازان
6- أخصائي طب طوارىء
7- فني تمريض
8- أخصائي غير طبيب أشعة
9- أخصائي أشعة
10- طبيب نائب نفسية
11 -طبيب نائب أذن وانف وحنجرة الرياض

الطلبات:
1- السيرة الذاتية
2- صورة من المؤهالت العلمية والعملية
3- السجل الألكاديمي
4- صورة من إثبات الهوية
5- بطاقة التصنيف المهني وشهادة التسجيل والتصنيف سارية المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الطبية لا تقل المدة عن ستة أشهر.
6- برنت مدد من التأمينات الاجتماعية والخبرات العملية.
7- يشترط اجتياز االختبارات والمقابلة الشخصية التي سوف تحدد لاحقا حسب التخصص.

موعد التقديم:
– التقديم ُمتاح الآن بدءاً من اليوم الجمعة بتاريخ 01/11/1442هـ الموافق 11/6/2021 م ولمدة 5 أيام من تاريخ الإعلان.

طريقة التقديم:

للتقديم (اضغط هنــا)

 

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