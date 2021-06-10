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تقني يوضح ميزة جديدة في تطبيق «Snapseed» لتعديل الصور.. تعرّف عليها

تقني يوضح ميزة جديدة في تطبيق «Snapseed» لتعديل الصور.. تعرّف عليها
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تواصل – فريق التحرير:

كشف الخبير التقني سعد الضاوي عن ميزة جديدة في تطبيق ”Snapseed” الذي قامت بتطويره شركة “جوجل”.

 وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه بموقع” تويتر”، أن الميزة تتلخص في إمكانية حذف أي شيء بالصورة غير مرغوب فيه بكل سهولة.

 وأضاف “الضاوى” أن هذه الميزة لن تؤثر على جودة الصورة أو أن يكتشف أحد أنها معدلة.

 

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