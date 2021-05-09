استقبال الزبائن بالحجز المسبق.. تعديل البروتوكولات الاحترازية الخاصة بمحلات الحلاقة الرجالية

تواصل – فريق التحرير :

أقرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، تعديل البروتوكولات الاحترازية الخاصة بمحلات الحلاقة الرجالية، وذلك للوقاية من فايروس كورونا .

وتضمنت البروتوكولات أن يتم استقبال الزبائن من خلال الحجز المسبق، ومنع الانتظار داخل المحل، كما يجب تعطيل كراسي الانتظار، وأن يتم تنظيم فترات العمل وتوفير جداول مرنة للموظفين ولتقليل عدد الأشخاص في جميع الأوقات تنفيذا للبروتوكولات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.

كما تضمنت أيضاً الحد من التواصل وجها لوجه مع العملاء، ومنع حدوث أي تجمع داخل المحل، ومنع دخول المرافقين بوضع ملصقات توعوية للحد من زيادة عدد الأشخاص في المنشأة.

وفيما يخص نظافة العاملين، يتم غسل اليدين بالصابون والماء الدافئ لمدة لا تقل عن 40 ثانية بين كل عميل وآخر، أو تطهير الأيدي بالمعقم لمدة لا تقل عن 20 ثانية في حال عدم توفر الماء والصابون، وإلغاء استخدام جهاز البصمة واستبدال تحضير الموظفين بطرق أخرى.

وفي ما يلي تفصيل تعديل البروتوكولات الاحترازية الخاصة بمحلات الحلاقة:

• البيئة، التباعد الجسدي والعمل عن بعد

(إرشادات واشتراطات تتعلق بحماية العملاء والموظفين)

– يجب استقبال الزبائن من خلال الحجز المسبق، وعدم انتظار الزبائن داخل المحل، وتعطيل استخدام كراسي الانتظار في المحل.

– يجب على صاحب المنشأة تنظيم فترات العمل بحيث تكون هناك مرونة في جداول العمل لتقليل عدد الأشخاص (الموظفين والعملاء) في جميع الأوقات من أجل الحفاظ على التباعد الاجتماعي.

– الحد قدر الإمكان من التواصل وجها لوجه مع العملاء ومنع التجمعات داخل المحل.

– يجب على العمال غسل اليدين بالصابون والماء الدافئ لمدة لا تقل عن 40 ثانية بين كل عميلة والأخرى، أو تطهير الأيدي لمدة لا تقل عن 20 ثانية بالمعقم في حال عدم توفر الماء والصابون.

– يجب إلغاء استخدام جهاز البصمة في تحضير الموظفين واستخدام طرق بديلة.

– يجب منع دخول المرافقين.

– السماح بالحلاقة للأطفال دون سن السبعة أعوام في محلات الحلاقة الخاصة بالأطفال.

– يجب إلزام محل الحلاقة بأخذ بيانات العميل (الاسم ورقم الجوال) للرجوع إليها في حال التقصي الوبائي

– يجب منع تقديم المأكولات والمشروبات الاقتصار على تقديم عبوات المياه فقط.

– يجب على العاملين اتباع الإرشادات فيما يخص وقت ونوع وكيفية لبس أدوات السلامة والحماية الشخصية وطريقة إزالتها المثلى، وتشمل أدوات الحماية ما يلي:

الكمامة:يجب على العامل ارتداء الكمامة في جميع الأوقات، كما يجب على الزبون ارتداء الكمامة قدر الامكان اثناء تلقي الخدمات.

القفازات:يرتدي العاملين القفازات عند خدمة العملاء ويجب تغيير القفازات بعد كل عميل.

رداء القص:يجب أن يلف كل عميل بغطاء نظيف ويجب استخدام الأردية التي يمكن التخلص منها بعد كل عميل ذات الاستخدام الواحد.

الرداء القماشي (السترة):يجب على الموظفين ارتداء قطعة نظيفة وتطهيرها بشكل يومي.

الرداء البلاستيكي (السترة):يجب استخدام السترة ذات الاستخدام الواحد فوق الرداء القماشي والتخلص منها بعد استخدامها.

شريط الرقبة:يجب على الحلاقين استخدام شرائط العنق الوقائية حول عنق كل عميل عند قص الشعر. ذات الاستخدام الواحد.

– التخلص فورا من الأدوات المستخدمة بعد كل عميل مثل (القفازات ورداء القص وغيرها) في حاوية مغلقة، وتوفير منتجات الاستخدام الواحد للتخلص منها على الفور.

– يجب تطهير كراسي الحلاقة بعد كل عميل بواسطة بخاخ مطهر من المواد الكحولية أو من المبيضات مثل (هيبوكلوريت الصوديوم)، واستخدام المناديل الورقية ذات الاستخدام الواحد.

– حث العملاء على جلب أدوات الحلاقة الشخصية الخاصة بهم.

– يجب استخدام أدوات حلاقة جديدة لكل عميل مثل المشط والأمواس وفرش معجون الحلاق وغيرها.

– في حال استخدام المغسلة لغسل رأس العميل يلزم العامل لبس كمامة، ووضع منشفة ذات استخدام واحد على وجه العميل لحماية فمه وأنفه وعينه. ويجب استخدام دروع الوجه من قبل الموظفين الذين يقدمون الغسيل والتنظيف للشعر والبشرة.

– يجب تقديم الخدمة للعميل من قبل عامل واحد، ومنع التناوب في تقديم الخدمة من قبل أكثر من عامل.

– يسمح بتقديم خدمات الحمام المغربي مع أهمية تطهير الحمام بعد كل استخدام ولبس وسائل الحماية المهنية الواقية كغطاء الوجه أو نظارة الحماية والكمامة القماشية أو الطبية والرداء البلاستيكي (السترة).

– يسمح بتقديم خدمات المساج واتباع الارشادات الواردة في بروتوكول خدمة المساج.

– الاقتصار على حلاقة الرأس والدقن وعدم تقديم خدمة تنظيف البشرة أو استخدام الفتلة لتنعيم الوجه وخدمة صبغ الشعر وخلافه إلى حين إشعار آخر.

– يجب إلغاء استخدام جهاز البخار المخصص لتنظيف البشرة.

(إرشادات واشتراطات تتعلق ببيئة محلات الحلاقة)

– يجب تنظيف وتطهير جميع محلات الحلاقة جيداً قبل إعادة فتحها.

– يجب تنظيف وتطهير جميع الأسطح البيئية بشكل روتيني كل ساعتين بمطهرات معتمدة من الهيئة العامة للغذاء والدواء (هيبوكلوريت الصوديوم) واتباع الإرشادات الموضحة على العبوات مع التركيز على الأماكن التي يكثر فيها احتمالية التلامس كمقابض الأبواب والطاولات ومساند المقاعد ومفاتيح المصاعد وخلافه.

– يجب التأكد من توفر صابون الأيدي في دورات المياه بكميات كافية الحرص على تطهير دورات المياه والحمامات كل ساعتين وبمطهرات معتمدة من الهيئة العامة للغذاء والدواء.

– يجب غسل الأدوات بالماء الساخن والصابون ثم غمرها بالمطهر يومياً وبشكل متكرر، كما يجب مراعاة الوقت المطلوب للتطهير والذي عادة يكون مكتوب على ملصق المطهر.

– استخدام الشراشف والمناشف ذات الاستخدام الواحد فقط وعدم استخدام المناشف والشراشف القابلة للغسل.

– استخدام مطهرات للأيدي مصرح بها من الهيئة العامة للغذاء والدواء وتحتوي على نسبة 60-80% من الكحول.

– توزيع مطهرات الأيدي في أماكن بارزة مثل، المدخل، منطقة الاستقبال، محطات العمل، دورات المياه وغيرها ويفضل تثبيتها في الحائط.

– يجب وجود سجل يوضح أوقات التنظيف والتطهير للأسطح البيئية بما فيها دورات المياه.

– يجب الحرص على ضمان بيئة صحية آمنة لمنطقة الاستقبال، ومحطات العمل في محلات الحلاقة وذلك باتباع الإرشادات التالية:

1- منطقة استقبال العملاء والمحاسبة

* تشجيع استخدام الدفع استخدام قنوات الدفع الإلكترونية وتجنب التعامل مع العملات الورقية في الوقت الحالي قدر المستطاع، أو يجب غسل اليدين وتطهيرها بعد كل معاملة.

* إزالة جميع العناصر غير الضرورية مثل المجلات ومواد القراءة وغيرها التي قد يلمسها العملاء بشكل متكرر.

* بخصوص الأسطح غير الصلبة والنافذة (مثل الستائر أو السجاد) يجب تنظيفها وغسلها بشكل دوري وتطهيرها بالمنتج المناسب والمعتمد والتخلص منها في الأماكن التي يكثر التردد عليها مثل منطقة الاستقبال والانتظار.

* يجب إعادة ترتيب مكان كراسي الانتظار لتحسين التباعد الاجتماعي.

* يجب على الموظفين غسل أيديهم بشكل متكرر بعد استخدام الهواتف، أجهزة المحاسبة.

* يجب على العميل تطهير الأيدي قبل الجلوس على كرسي الحلاقة وبعد الانتهاء.

2- محطات العمل أو كراسي الحلاقة

* يمكن أن يؤدي استخدام المطهرات القوية إلى تلف كراسي الحلاقة المصنوعة من الجلد، ولا يمكن تطهير الكراسي القماشية كذلك، لذا يجب استخدام غطاء بلاستيكي لكل استخدام.

* تنظيف وتطهير جميع الأدوات التي يمكن إعادة استخدامها وتخزينها في وعاء مغلق ومحكم.

* تنظيف وتطهير فوهات الرش وأدوات تجفيف الشعر (الاستشوار) ومقابض الرغوة، والكراسي المخصصة لغسيل، صبغة الشعر، القص، ومسند الذراع.

* يجب تنظيف وتطهير جميع الأجهزة والأغطية والمقصات وواقي المقصات والأمشاط والفرش وعربات الأدوات وأي عناصر أخرى يتم استخدامها لخدمة العملاء.

* التأكد من أن جميع المنتجات مثل المستحضرات والكريمات تم وضعها في حاوية مغلقة بعد الاستخدام، إن لم يكن يجب التخلص منها واستبدالها.

* يجب التخلص من جميع الأدوات ذات الاستخدام الفردي مثل المحارم الورقية وأدوات العناية بالأظافر كالمبرد مما تم استخدامه مسبقاً.

* إزالة أو التخلص من أي منتج قد يكون ملوثا بسبب الاستخدام غير الأمثل للطرق الصحية الواجب اتباعها واستبداله بمنتج جديد.

* تنظيف وتطهير جميع سلال الشراشف وحاوية القمامة واستخدام فقط تلك الحاوية التي يمكن إغلاقها واستخدامها مع بطانات يمكن إزالتها والتخلص منها.

* الحرص على التباعد بمسافة متر ونصف بين محطات العمل مثل الكراسي المستخدمة للحلاقة أو وضع حاجز فعال بينها.