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هل يجوز رفع اليدين بالدعاء في صلاة الوتر؟ «الخضير» يجيب

هل يجوز رفع اليدين بالدعاء في صلاة الوتر؟ «الخضير» يجيب
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقًا، حكم رفع اليدين بالدعاء في صلاة الوتر.

وقال الشيخ الخضير “إن الدعاء في الوتر من عموم الأدعية التي جاء الحث فيها على رفع اليدين، فقد جاء رفع اليدين في أكثر من مائة نص، جمعها بعضهم في مصنفات، أذكر للسيوطي كتابًا اسمه (فض الوعاء في أدلة رفع اليدين في الدعاء)، جَمَع فيه ما وصل إليه في جزء مطبوع، ورفعُ اليدين في الدعاء من باب التواتر المعنوي، فتُرفع اليدان في دعاء القنوت في صلاة الوتر”.

وأضاف الشيخ عبدالكريم الخضير “وفي الدعاء في صلاة التراويح إذا استفتح الإمام بالثناء على الله -جل وعلا- لا تُرفع الأيدي إلا في الدعاء، فإذا بدأ في الدعاء ترفع الأيدي، وأما التمجيد والتحميد فليس بدعاء ولا تُرفع فيه اليد إلا إذا صار تبعًا، يعني بعد الدعاء وفي أثنائه”.

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