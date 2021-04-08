تقني: وصول ميزة جديدة لتطبيق «تليجرام».. تعرف عليها

تواصل – فريق التحرير:
كشف الخبير التقني عبدالله السبيعي، عن وصول خاصية جديدة لتطبيق تليجرام Telegram تتيح للمستخدم إضافة معلومات إلى ملفه الشخصي والتحكم فيها.
وقال السبيعي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: خاصية جديدة في Telegram الآن يمكنك إضافة معلومات ملفك الشخصي والتحكم في من يشاهد التفاصيل على النحو التالي :
– الجميع
– جهات الاتصال الخاصة بك
– لا أحد
خاصية جديدة في Telegram الان يمكنك إضافة معلومات ملفك الشخصي والتحكم في من يشاهد التفاصيل :
▪️الجميع
▪️جهات الاتصال الخاصة بك
▪️لا أحدpic.twitter.com/5SYMjuA54z
— عبدالله السبيعي (@Abdullah_iApp)April 7, 2021