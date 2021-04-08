تقني: وصول ميزة جديدة لتطبيق «تليجرام».. تعرف عليها

تواصل – فريق التحرير:

كشف الخبير التقني عبدالله السبيعي، عن وصول خاصية جديدة لتطبيق تليجرام Telegram تتيح للمستخدم إضافة معلومات إلى ملفه الشخصي والتحكم فيها.

وقال السبيعي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: خاصية جديدة في Telegram الآن يمكنك إضافة معلومات ملفك الشخصي والتحكم في من يشاهد التفاصيل على النحو التالي :

– الجميع

– جهات الاتصال الخاصة بك

– لا أحد