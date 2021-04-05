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وجه رسالة لأقرانه.. «تحفيظ الوجه» تحتفي بالطالب لؤي حسن الحافظ لكتاب الله

وجه رسالة لأقرانه.. «تحفيظ الوجه» تحتفي بالطالب لؤي حسن الحافظ لكتاب الله
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تواصل – أحمد المحلي:

احتفت جمعية تحفيظ القران الكريم بمحافظة ⁧‫الوجه بالطالب لؤي الشريف البالغ من العمر 17 سنة والحافظ لكتاب الله.

وروى الطالب لؤي الشريف تجربته في حفظ القرآن الكريم قائلاً: “بدأت حفظ القرآن الكريم سنة ١٤٣٧هـ فقد كانت أول سنة لي في حلقة تحفيظ القرآن ، وكنت في الصف الخامس الابتدائي، وكان ذلك على يد الشيخ أحمد سلامة وكان حافظاً لكتاب الله”.

وأضاف الطالب لؤي أن سبب إقباله على حفظ القرآن الكريم بعزيمة هو ما قرأه من أحاديث سيدنا وقدوتنا محمد صل الله عليه وسلم في فضل حفظ كتاب الله ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: “خيركم من تعلم القرآن وعلمه”، ‏وكذلك ما وجدته من حرص والدي ووالدتي حفظهما الله دائماً، حيث لم يدخرا جهداً لدعمي وتشجيعي لاستمرار حفظي لكتاب الله وكنت أطلب منهما الدعاء لي في التوفيق بحفظه ودعاء الوالدين مجاب، فالحمد لله استجاب الله دعائهما”.

الطالب لؤي يوجه نصيحة لأقرانه

ووجه الطالب لؤي الشريف نصيحة لأقرانه حثهم فيها على الحرص على حفظ كتاب الله قائلا: “فلنشد من عزيمتنا لحفظ كتاب وأذكر نفسي وإياكم بحديث النبي عليه الصلاة والسلام : “إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ، ويضع آخرين” ، وأنا أعلم أن كثير من الزملاء جزاهم الله خيرا ، فيهم خير عظيم ، وحب لحفظ كتاب الله ، ولكن الكثير يعتذر بالوقت وضيقه وهذا من تلبيس إبليس ، فهو لا يريد الخير لبني آدم ، ويكره أن يحفظوا كتاب الله، لذلك متى ما كانت همة الإنسان عالية يستطيع أن يحقق أي شئ ليس فقط حفظ القرآن الكريم ،ولكن في أمور الدنيا الكثيرة”.

وأضاف “أحب أن أشكر جميع من شاركني فرحتي في حفظ كتاب الله وأسأله سبحانه أن يخلص نياتنا في هذا العمل وكل عمل نقوم به فلا قبول لأي عمل إذا لم يخلص الإنسان فيه نيته لله سبحانه وتعالى، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذين ترفع درجاتهم في الجنة ببركة حفظنا لكتابه .

رسالة وأهداف جمعية تحفيظ الوجه

يذكر أن جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الوجه يدرس بها حالياً أكثر من 1300 طالب وطالبة في جميع حلقاتها المنتشرة في مساجد المحافظة وضواحيها ودورات نسائية التي يقوم بتدريسهم أكثر من 82 معلم ومعلمة في 104 حلقة وفق نظام إداري معتمد من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وإشراف وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد وبإشراف من الإدارة العامة للجمعيات الخيرية لتحفيظ القران الكريم.

وصرح رئيس الجمعية الشيخ حمود بن رفادة، بأن الجمعية أقامت  عدة دورات لتدريب وتطوير المعلمين والمعلمات وبرامج عن الأمن الفكري لمنسوبيها، كما أقامت حلقة للعاملات المنزلية وكان عدد المستفيدات 12 دارسة كما أقامت دورات لائمة المساجد والمؤذنين وكان عدد المستفيدين 75 إماما ومؤذناً، ومن ثمرات الجمعية خلال الأربع سنوات الماضية تخريج 42 حافظ وحافظة.

وتعتمد الجمعية في مواردها على دعم ولاة الأمر حفظهم الله وعلى التبرعات من محبي الخير والمحسنين إضافة إلى مواردها العينية والأوقاف حيث تقوم الجمعية بالصرف على مناشطها من ذلك.

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