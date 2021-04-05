الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

واقعة غريبة.. مواطن يشتكي من تسجيل «ابن» لا يعرفه في «أبشر»

واقعة غريبة.. مواطن يشتكي من تسجيل «ابن» لا يعرفه في «أبشر»
0

تواصل – فريق التحرير:

اشتكى مواطن من واقعة غريبة حيث أضاف له نظام الأحوال المدنية ابنا لا يمت له بصلة، ما أثار استغرابه واستنكاره للأمر في نفس الوقت.

وتلقى حساب وكالة الأحوال المدنية عبر “تويتر” شكوى من مواطن قال فيها: “في نظام أبشر تحت قائمة الأبناء التابعين توجد هناك إضافة لشخص لا يمت لي بصلة قرابة”.

وتابع قائلا: “سبق حاولت التبليغ لكن لا تزال المشكلة قائمة” وتساءل: “ما هي الطريقة الصحيحة لمعالجة الأمر؟”.

ورد حساب الأحوال المدنية بقوله: “نرجو منك تزويدنا ببياناتك عبر الخاص، نسعد بخدمتك”.

مواد ذات صلة

«الأحوال المدنية» توضح تفاصيل خدمة طلب تصحيح الحالة الاجتماعية

«الأحوال المدنية» توضح تفاصيل خدمة طلب تصحيح الحالة الاجتماعية

الأحوال المدنية توضح خطوات تعديل المؤهل الدراسي عبر «أبشر»

الأحوال المدنية توضح خطوات تعديل المؤهل الدراسي عبر «أبشر»

توضيح من «الأحوال المدنية» بشأن تسجيل المواليد والوفيات في الخارج

توضيح من «الأحوال المدنية» بشأن تسجيل المواليد والوفيات في الخارج

الأحوال المدنية: 5 خطوات للاستفادة من خدمات تعديل البيانات في السجل المدني

الأحوال المدنية: 5 خطوات للاستفادة من خدمات تعديل البيانات في السجل المدني

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>