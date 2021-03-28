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خلال الشهر الماضي.. 11.3 مليار ريال تحويلات الأجانب في المملكة

خلال الشهر الماضي.. 11.3 مليار ريال تحويلات الأجانب في المملكة
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت بيانات البنك المركزي السعودي “ساما”، ارتفاع تحويلات الأجانب في المملكة خلال شهر فبراير الماضي بنحو 4.25 % على أساس سنوي، حيث بلغت نحو 11.3 مليار ريال ( 3.01 مليار دولار) ، مقارنة بنحو 10.8 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق 2020، لترتفع بنحو 460 مليون ريال.

ورغم نمو تحويلات شهر فبراير الماضي على أساس سنوي، الا أن التحويلات شهدت تراجعاً مقارنة بالشهر السابق له وبنحو 6.3 % حيث كانت التحويلات في شهر يناير 2021 عند 12.06مليار ريال.

وأشارت بيانات “ساما”، إلى أن تحويلات الأجانب تواصل عملية النمو على أساس سنوي وللشهر العاشر على التوالي، الا أن معدلات النمو في تباطؤ واضح مقارنة بالشهور السابقة، ويعد النمو في فبراير الماضي ( 4.25 %) هو الأدنى منذ ابريل 2020.

وتاريخياً، فقد نمت تحويلات الاجانب للعام الماضي 2020 بنحو 19.2 %، لتبلغ 149.7 مليار ريال تقريبا، وذلك بعد تراجعها لأربعة أعوام متتالية، حيث تراجعت عام 2019 بنحو 8 % وهي أكبر تراجع سنوي، لتبلغ 125.5 مليار ريال، فيما تراجعت عام 2018 بنحو 3.7 % ونحو 6.7 % للعام 2017 وكذلك 3.16 % للعام 2016، وفقا لـ”الاقتصادية”.

إلى ذلك، فقد تراجعت تحويلات السعوديين للخارج في فبراير الماضي بنحو 4.2 % وعلى أساس سنوي، لتبلغ 4.07 مليار ريال مقارنة بنحو 4.25 مليار ريال للفترة المماثلة

وعلى أساس شهري فقد انخفضت تحويلات السعوديين للخارج بنحو 4.6 %، أو مايعادل نحو 196.5 مليون ريال، حيث قد بلغت تحويلاتهم في شهر يناير 2021 نحو 4.27 مليار ريال تقريبا.

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