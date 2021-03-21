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اعتداء على شخصين بآلة حادة في خميس مشيط.. والشرطة تطيح بالجاني (فيديو)

اعتداء على شخصين بآلة حادة في خميس مشيط.. والشرطة تطيح بالجاني (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

نشر حساب “سناب الداخلية” مقطعاً مصوراً لجريمة وقعت في محافظة خميس مشيط، بعد تداوله من قبل عدد من المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت وزارة الداخلية: “إشارة إلى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام شخص بالاعتداء بآلة حادة على قائد مركبة وأحد المارة بطريق فرعي بمحافظة خميس مشيط، فقد باشرت الجهات الأمنية الجريمة في حينه”.

وأكدت الوزارة أنه تم تحديد هوية الجاني والقبض عليه، وتبين أنه مواطن في العقد الرابع من العمر، وتم إخضاعه للفحص الطبي للاشتباه في حالته الصحية تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

 

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