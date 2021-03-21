«التجارة» تشهِّر بمواطن ومقيم بعد إدانتهما بمخالفة نظام مكافحة التستر

تواصل – فريق التحرير:

شهرت وزارة التجارة، اليوم الأحد، بمواطن ومقيم من جنسية بنجلاديشية، بعد إدانتهما بمخالفة نظام مكافحة التستر وثبوت تمكين المواطن للمقيم من تشغيل ورشة للحدادة والألمنيوم بمدينة أبها.

وأوضحت الوزارة، أنه قد صدر حكماً قضائياً نهائياً من المحكمة الجزائية بأبها، بتغريم المخالفين، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء الترخيص، وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، ونشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالفين.

وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي الوزارة بلاغًا من مواطن عن الاشتباه بحالة التستر في ورشة الحدادة، وبمباشرة القضية تَبَيّن تولّي المقيم المتستَّر عليه إدارة شؤون الورشة المالية والإدارية وتحرير عقودها وتلقي المبالغ المالية والتصرف في المنشأة تصرف المالك.

كما ضُبطت أدلة مادية تُبَيّن زيادة حجم التعاملات المالية للمتستَّر عليه مع عدد من المنشآت والأفراد لا تتناسب مع مهنته “حداد” بمرتب قدره 3500 ريال شهريًّا.. وبناء عليه تمت إحالة القضية إلى الجهات المعنية لتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين وفقًا لنظام مكافحة التستر.

وناشدت وزارة التجارة مخالفي نظام مكافحة التستر (سعودي أو غير سعودي) على الاستفادة من مزايا لائحة الفترة التصحيحية لأوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر، وتقديم طلبات تصحيح أوضاعهم عبر موقع الوزارة mc.gov.sa قبل انتهاء المهلة في 23 من أغسطس 2021؛ وذلك تجنبًا للعقوبات المقررة في النظام وما يترتب عليها، ومن دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي.