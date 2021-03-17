«البيئة» تحدد أهداف «نظام الزراعية الجديد» ومجالات تطبيقه

تواصل – فريق التحرير:
حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة أهداف نظام الزراعة الجديد، الذي وافق عليه مجلس الوزراء أمس الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
أهداف نظام الزراعة
٠ تنظيم شؤون القطاع الزراعي
٠ المحافظة على الموارد الطبيعية
٠ تحقيق الأمن الغذائي والأنشطة المتعلقة به
٠رفع مستوى جودة الخدمات الزراعية المقدمة
٠إعداد خطط لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار
مجالات التطبيق
• الممارسين الزراعيين
• المهن والمنشات الزراعية والبيطرية
• أنشطة وخدمات ومشاريع القطاع الزراعي
إلغاء الأنظمة التالية
○ تربية النحل
○ الثروة الحيوانية
○ الزراعة العضوية
○ قواعد تنظيم الإتجار بالآلات الزراعية
○ صيد واستثمار وحماية الثروات المائية
مجلس الوزراء يوافق على نظام الزراعة الجديد.
تعرّف على أهدافهpic.twitter.com/i3Zck2QPhm
— وزارة البيئة والمياه والزراعة (@MEWA_KSA)March 17, 2021