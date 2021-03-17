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«البيئة» تحدد أهداف «نظام الزراعية الجديد» ومجالات تطبيقه

«البيئة» تحدد أهداف «نظام الزراعية الجديد» ومجالات تطبيقه
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تواصل – فريق التحرير:

حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة أهداف نظام الزراعة الجديد، الذي وافق عليه مجلس الوزراء أمس الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

أهداف نظام الزراعة

٠ تنظيم شؤون القطاع الزراعي
٠ المحافظة على الموارد الطبيعية
٠ تحقيق الأمن الغذائي والأنشطة المتعلقة به
٠رفع مستوى جودة الخدمات الزراعية المقدمة
٠إعداد خطط لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار

مجالات التطبيق

• الممارسين الزراعيين

• المهن والمنشات الزراعية والبيطرية

• أنشطة وخدمات ومشاريع القطاع الزراعي

إلغاء الأنظمة التالية

○ تربية النحل

○ الثروة الحيوانية

○ الزراعة العضوية

○ قواعد تنظيم الإتجار بالآلات الزراعية

○ صيد واستثمار وحماية الثروات المائية

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