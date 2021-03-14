المياه الوطنية: غرامة التوصيلات غير النظامية تصل لـ 50 ألف ريال

تواصل – فريق التحرير:
حذرت شركة المياه الوطنية، الجميع من اللجوء للتوصيلات غير النظامية، حيث يعد ذلك مخالفة تستدعي فرض غرامة على المخالفين.
وقالت الشركة، عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “إن التوصيلات غير النظامية؛ مخالفة تُعرِّضك للغرامة”.
وأضافت المياه الوطنية: “أن مثل هذه الممارسات والتعديات تمثل تجاوزاً للحقوق العامة، موضحة أن تمديد توصيلات غير نظامية إلى عقارك، مخالفة لنظام حماية المرافق العامة ويعرضك لغرامة تصل إلى 50 ألف ريال”.
التوصيلات غير النظامية؛ مخالفة تُعرِّضك للغرامة!pic.twitter.com/Cmvup3fnd2
— شركة المياه الوطنية (@nwc_media)March 14, 2021