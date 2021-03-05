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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

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تنويه مهم من سفارة المملكة في «أستراليا» للمواطنين

تنويه مهم من سفارة المملكة في «أستراليا» للمواطنين
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت سفارة المملكة في أستراليا، توقفها عن العمل يوم الاثنين المقبل، على أن يتم استئناف العمل في اليوم التالي الثلاثاء .

وأوضحت السفارة، أن سبب التوقف يأتي تزامناً مع يوم كانبيرا وهو عطلة رسمية ويشهد احتفالات في أستراليا.

ودعت سفارة المملكة في أستراليا، المواطنين المتواجدين هناك للتواصل معها في الحالات الطارئة عبر البريد الإلكتروني حتى تستأنف العمل.

 

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