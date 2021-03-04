رسمياً.. مطار العلا يبدأ استقبال الرحلات الدولية

تواصل – فريق التحرير:

وافقت الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية، على بدء استقبال الرحلات الدولية في مطار الأمير عبدالمجيد بن عبد العزيز بالعلا، بعد استيفاء كافة المتطلبات التشغيلية وفق المعايير الدولية وبما يتناسب مع احتياجات الجهات المختصة في المطار.

وأوضحت الهيئة في بيان عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، أن مطار العلا الدولي شهد منذ أغسطس 2019، عددا من المشروعات التطويرية التي نفذتها الهيئة العامة للطيران المدني بالتعاون مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا.

وأضافت أن تلك المشروعات استهدفت مواكبة النمو المتوقع للحركة الجوية في المنطقة بوصفها وجهة عالمية، وبما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030، ويتناسب مع هوية المحافظة بهدف إبراز الجوانب الحضارية والثقافية والبيئية.

وشملت أعمال التطوير مضاعفة الطاقة الاستيعابية من 100 ألف إلى 400 ألف مسافر سنوياً، فيما وصلت المساحة الإجمالية للمطار إلى نحو مليونين و400 ألف متر مربع.

وتضمن المطار عدة مرافق وخدمات، منها الصالة التنفيذية التي صممت وفقا لأحدث المعايير العالمية وبتقنيات متطورة، وبنية تحتية تواكب البيئة المتفردة، بالإضافة لمقر المشروع الأمني الذي يعد أحدث المشاريع التطويرية في المطار، علاوة على توفر جميع الخدمات والمرافق، والبيئة الاستثمارية، وزيادة إمكانيات ساحة الطيران لتكون ضمن أكبر 10 مطارات بالمملكة، بمساحة تصل إلى 49000 متر مربع تتسع لـ 15 طائرة تجارية في وقت واحد.