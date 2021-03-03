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6 نصائح مهمة من «الغذاء والدواء» للحفاظ على حاسة السمع

6 نصائح مهمة من «الغذاء والدواء» للحفاظ على حاسة السمع
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تواصل – فريق التحرير:

قدمت الهيئة العامة للغذاء والدواء، 6 نصائح مهمة للحفاظ على حاسة السمع، أبرزها الحرص على أخذ راحة عند استخدام سماعات الأذن بشكل دوري، وذلك لمدة 15-20 دقيقة.

ونصحت هيئة الغذاء والدواء عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، بعدم رفع مستوى الصوت إلى 100% خلال الاستماع بالسماعة.

وأكدت على أهمية تقليل التعرض للضوضاء وكذلك تقليل حضور الفعاليات التي تكثر فيها الأصوات المرتفعة، واتباع قاعدة 60:60 بحيث لا يزيد الاستماع عن 60 دقيقة بالسماعة خلال اليوم باستخدام 60% من مستوى الصوت.

وأشارت هيئة الغذاء والدواء إلى ضرورة مراجعة الطبيب وإجراء اختبارات السمع، وتجنب زيادة مستوى الصوت في الأماكن ذات الضوضاء العالية.

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