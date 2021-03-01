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وزير العدل يؤكد إلغاء إيقاف الخدمات.. ويكشف آلية جديدة للتعامل مع «المدين» (فيديو)

وزير العدل يؤكد إلغاء إيقاف الخدمات.. ويكشف آلية جديدة للتعامل مع «المدين» (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أكد وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، أنه تم إلغاء إيقاف الخدمات، باستثناء التعامل المالي المرتبط بالحسابات المالية والعقارات وتحصيلها لصاحب الحق بما لا يؤثر على المدين.

وأشار وزير العدل خلال لقائه في برنامج “في العلن” المذاع عبر “قناة السعودية” إلى أن نظام التنفيذ يفترض أن هناك شخص له حق، والمحكمة تسعى إلى تحصيل هذا الحق وإيصاله إلى مستحقه بأسرع طريقة ممكنة مع الحفاظ على عدم تضرر المدين بما يفوق دينه أو يؤثر عليه سلبا.

وشدد الوزير على أن صاحب الحق عليه اشتراطات من أهمها أن يكون حقه موثق وأيضاً حصل عليه أو ترتب على المدين بشكل “نظامي”، ولذلك من خالف النظام لن تتعامل معه محكمة التنفيذ، مشيراً إلى أن هذا بدأ بالفعل وفقاً للأمر الملكي الكريم الصادر بهذا الشأن.

وتابع الوزير: “يجب على المدين أن يسدد الحق بأسرع طريقة ممكنة وبرضاه، وإلا سيُعد مماطلاً وفق نظام التنفيذ، وإذا كان معسراً أو غير قادر فإن النظام حدد الوسائل لبحث هذا الموضوع؛ لكن إذا استحق عليه مبلغ وفق النظام ستسعى الوزارة من خلال محاكم التنفيذ بتحصيله بأسرع طريقة ممكنة ومن خلال الأدوات القانونية مع عدم امتداد هذا التحصيل لما سوى الناحية المالية.. ولذلك تم إلغاء ما يسمى بإيقاف الخدمات”.

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