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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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«الجمارك» تطلق خدمة تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية والضرائب

«الجمارك» تطلق خدمة تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية والضرائب
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تواصل – فريق التحرير:

أطلقت الجمارك السعودية خدمة “تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية والضرائب” التي تتيح للمستوردين إمكانية التأجيل لمدة 30 يوما من تاريخ عملية الفسح.

وأشارت الجمارك السعودية عبر موقعها الرسمي إلى أن الخدمة الجديدة تهدف إلى دعم المستوردين بتأجيل تحصيل الرسوم الجمركية، وتحفيزالمستثمرين بالقطاع الخاص.

وأوضحت الجمارك أن القرار الجديد سيوفر سيولة للشركات تمكنهم من الاستفادة من مبالغ الرسوم خلال فترة التأجيل، مشيرة إلى أن الخدمة تأتي امتدادا لمبادرات المملكة في تخفيف الأثر المالي والاقتصادي على القطاع الخاص من تداعيات جائحة كورونا.

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