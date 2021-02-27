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«الحصيني» يتوقع موجة أمطار يصاحبها ارتفاع تدريجي في الحرارة

«الحصيني» يتوقع موجة أمطار يصاحبها ارتفاع تدريجي في الحرارة
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تواصل – فريق التحرير:

توقع عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات، أن تشهد المملكة حالة ممطرة اعتبارًا من يوم غد الأحد فيما تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع تدريجيًا.

وقال “الحصيني” عبر “تويتر”: “متوقع حالة ممطرة خفيفة وسريعة – إن شاء الله – من الأحد 1442/7/16هـ متوقع أن يكون نطاق تأثيرها على أجزاء من شمال وغرب وجنوب ووسط وشرق المملكة، يرافق ذلك ارتفاع تدريجي في درجة الحرارة من الاثنين7/17 يتراوح من4 إلى 6 درجات”.

خريطة الأمطار

وكان المركز الوطني لـ “الأرصاد” كشف عن توقعاته لحالة الطقس اليوم السبت وغدًا الأحد.

وتوقعت الأرصاد في تغريدة عبر تويتر، مساء اليوم الجمعة، عودة فرص هطول الأمطار يومي السبت والأحد على بعض المناطق، ومنها مرتفعات مناطق عسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، وأجزاء من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم والرياض والشرقية.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدًا، فسوف تسجل مكة المكرمة أعلى درجات الحرارة التي تصل إلى 33 مئوية في حين تسجل جازان 31 درجة، بينما تكون درجة الحرارة في جدة وينبع 30 درجة.

أما عن أدنى درجة حرارة، فمن المتوقع أن تكون في عرعر وطريف التي تسجل كل منهما 5 درجات مئوية فقط.

طقس اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكونًا لسحب رعدية ممطرة تسبق برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة ،مكة المكرمة ،المدينة المنورة ، تبوك ،الجوف ،حائل). ورياح سطحية نشطة على شرق ووسط المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط. وغربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شماليه غربية بسرعة 16-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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