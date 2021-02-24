شاهد.. تجمد مياه الأمطار غرب «طريف» فجر اليوم

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعاً مصوراً يوثق تجمد مياه الأمطار غرب محافظة طريف فجر اليوم الأربعاء.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، أصدر التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس، بمختلف مناطق المملكة.

وأشار تقرير الأرصاد إلى أن الفرصة لاتزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات جازان، عسير والباحة تمتد إلى منطقة نجران وتكون السماء غائمة جزئيا على وسط وشرق المملكة قد تهطل منها أمطار خفيفة على أجزاء من تلك المناطق.

كما تنشط الرياح السطحية التي تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من شرق ووسط المملكة تمتد إلى منطقة نجران، كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء من شمال ووسط وشرق المملكة.