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وظائف شاغرة للجنسين بـ الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

وظائف شاغرة للجنسين بـ الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين عن توفر (8) وظائف إدارية شاغرة (للرجال والنساء) للعمل في مدينة الرياض، لحملة الثانوية العامة ودرجة البكالوريوس وفق التفاصيل التالية:

1 – مراقب جودة الأداء – وظيفتان

  • بكالوريوس محاسبة، مالية، إدارة اعمال
  • خبرة 3 سنوات في المحاسبة المالية أو المراجعة أو الزكاة والضريبة.

2 – مراقب البيانات السنوية

  • بكالوريوس في أي تخصص إداري
  • خبرة لا تقل عن 3 سنوات في المحاسبة أو المراجعة أو الزكاة والضريبة.

3 – المستشار التنفيذي للتأهيل المهني – وظيفتان

  • بكالوريوس محاسبة، مالية، إدارة اعمال
  • خبرة 3 سنوات في وشهادة مهنية (CPA أو SOCPA)
  • إجادة اللغة الإنجليزية.

4 – مساعد إداري

  • الثانوية العامة كحد أدنى
  • إجادة استخدام برامج الأوفيس والتصميم باوربوينت، وورد، فوتوشوب

5 – كبير المراجعين الداخليين

  • بكالوريوس في المحاسبة، المالية أو ما يعادلهم
  • خبرة لا تقل عن 5 سنوات في المراجعة الداخلية
  • إجادة اللغة الإنجليزية.

6 – مراجع داخلي

  • بكالوريوس في المحاسبة، المالية أو ما يعادلهم
  • خبرة لا تقل عن سنة واحدة في المراجعة الداخلية
  • إجادة اللغة الإنجليزية.

– وأوضحت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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