وظائف شاغرة للجنسين بـ الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

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أعلنت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين عن توفر (8) وظائف إدارية شاغرة (للرجال والنساء) للعمل في مدينة الرياض، لحملة الثانوية العامة ودرجة البكالوريوس وفق التفاصيل التالية:
1 – مراقب جودة الأداء – وظيفتان
- بكالوريوس محاسبة، مالية، إدارة اعمال
- خبرة 3 سنوات في المحاسبة المالية أو المراجعة أو الزكاة والضريبة.
2 – مراقب البيانات السنوية
- بكالوريوس في أي تخصص إداري
- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في المحاسبة أو المراجعة أو الزكاة والضريبة.
3 – المستشار التنفيذي للتأهيل المهني – وظيفتان
- بكالوريوس محاسبة، مالية، إدارة اعمال
- خبرة 3 سنوات في وشهادة مهنية (CPA أو SOCPA)
- إجادة اللغة الإنجليزية.
4 – مساعد إداري
- الثانوية العامة كحد أدنى
- إجادة استخدام برامج الأوفيس والتصميم باوربوينت، وورد، فوتوشوب
5 – كبير المراجعين الداخليين
- بكالوريوس في المحاسبة، المالية أو ما يعادلهم
- خبرة لا تقل عن 5 سنوات في المراجعة الداخلية
- إجادة اللغة الإنجليزية.
6 – مراجع داخلي
- بكالوريوس في المحاسبة، المالية أو ما يعادلهم
- خبرة لا تقل عن سنة واحدة في المراجعة الداخلية
- إجادة اللغة الإنجليزية.
– وأوضحت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).