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شرطة الشمالية: تحديد هوية المسؤول عن التجمع المخالف بإحدى قاعات الأفراح

شرطة الشمالية: تحديد هوية المسؤول عن التجمع المخالف بإحدى قاعات الأفراح
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تواصل- واس:

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الحدود الشمالية العقيد متعب الخميس، بأنه تم ضبط تجمع مخالف للائحة الحد من التجمعات في إحدى قاعات الأفراح بمحافظة رفحاء، بعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 )، ومخالفتهم بذلك لأحكام لائحة الحد من التجمعات، التي تسهم في تفشي ونقل الفيروس، وقد أسفرت إجراءات التقصي والاستدلال عن تحديد هوية المسؤول عن التجمع المخالف وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، ويجرى العمل على تطبيق العقوبة المقررة نظاماً، بحق الداعي، وصاحب المنشأة، وكل من حضر.

 

 

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