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آخر ابتكارات سامسونج: هاتف ثلاثي الطيات.. وآخر بشاشة قابلة للف

آخر ابتكارات سامسونج: هاتف ثلاثي الطيات.. وآخر بشاشة قابلة للف
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تواصل – وكالات:

تنوي شركة سامسونج رائدة الهواتف الذكية بالعالم إضافة ابتكارات جديدة لهواتفها الموجودة بالسوق العالمي حاليًا(جالاكسي زد فليب) و (جالاكسي زد فولد 2)، حيث نشرت عملاقة التقنية الكورية ملصقًا ألمحت فيه إلى مستقبل تصاميم الهواتف الذكية القابلة للطي، وهو يُبرز تصميمًا لهاتف يُطوى أكثر من مرة.

وأظهرت الصورة المرفقة التي نشرتها سامسونج هاتفًا قابلًا للطي، مع آلية للطي على شكل الحرف Z، مما يعني أن الشاشة مُقسَّمة إلى ثلاثة أثلاث، حيث يُطوى الثلث الأيسر من الشاشة نحو الداخل على الثلث الأوسط، في حين يُطوى الثلث الأيمن نحو الخلف وراء الثلث الأوسط.

ويُعتقد أن التصميم الجديد سيكون مفيدًا، خاصةً أنه يعني نظريًا زيادة حجم الشاشة على نحو يجعل الجهاز أقرب إلى الحواسيب اللوحية، مقارنةً بالهواتف الذكية القابلة للطي الحالية. وهو أيضًا يلغي الحاجة إلى الشاشة الخارجية.

ومع ذلك، يُخشى أن تفتقر هذه الهواتف، التي تُطوى أكثر من مرة، إلى المتانة المطلوبة، خاصةً أن الجيل الأول من هواتف سامسونج القابلة للطي عانت من مشكلات في المفاصل، لذا فإن إضافة مفصل ثانٍ قد يُصعب المهمة على سامسونج.

ويُعتقد أيضًا أن تقديم هاتف متعدد الطيات سيزيد من عدد الثَنْيات في الشاشة، ومع ذلك، لن تكون هذه مشكلة كبيرة لو كانت الثنيات غير ظاهرة كثيرًا كما في هاتف Galaxy Z Fold 2.

ولم تعلن سامسونج عن أي إطار زمني لإطلاق الهاتف المتعدد الطيات الذي ظهر في المنشور، ولكنه إشارة إلى أن الشركة قد تكون الأولى في تقديم هذا التصميم إلى السوق.

وفي رسم آخر، أظهرت سامسونج جهازًا مع شاشة قابلة للف. ويمكن أن يكون هذا التصور للشاشة القابلة للف التي يمكن أن تُخزَّن في مساحة صغيرة جذابًا للغاية، ولكن يبدو أن القيد الواضح الوحيد هو عدم إمكانية استخدام هذه الشاشة الرقيقة بدون وضعها على سطح صلب. أما عامل الجذب، فهو إمكانية نقل الجهاز إلى كل مكان بسهولة.

وفي خبر آخر يتعلق بشركة سامسونج أيضًا، أفادت الأنباء بأن الشركة تطور هاتفًا ذكيًا جديدًا من سلسلة Galaxy A يحمل اسم Galaxy A32 5G، وقد يكون أرخص هاتف ذكي داعم لشبكات الجيل الخامس 5G من الشركة حتى الآن.

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