الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

بالصور .. هكذا حلّقت «الصقور السعودية» فوق سماء الرياض بمناسبة انعقاد «قمة العشرين»

بالصور .. هكذا حلّقت «الصقور السعودية» فوق سماء الرياض بمناسبة انعقاد «قمة العشرين»
0

تواصل – فريق التحرير:

شهدت سماء الرياض أمس استعراضا تشاركيا بين “طائرات فريق الصقور السعودية” والخطوط الجوية السعودية، الحاملة للعلم السعودي، والمزينة بشعار رئاسة مجموعة العشرين.

وشمل الاستعراض الذي يأتي بمناسبة استضافة المملكة قمة قادة مجموعة العشرين G20، سبع طائرات من الصقور السعودية وثلاث طائرات تابعة للخطوط السعودية وهي من طراز إيرباص (A320) وبوينج (787-9) وبوينج (777-300ER).

وتتزامن قمة مجموعة العشرين لهذا العام مع مناسبة مهمة للخطوط السعودية وهي الذكرى السنوية الـ75 لتأسيسها، وهي إحدى أولى شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط.

 

مواد ذات صلة

كلمة «ولي العهد» في ختام قمة قادة مجموع العشرين برئاسة المملكة

كلمة «ولي العهد» في ختام قمة قادة مجموع العشرين برئاسة المملكة

كلمة خادم الحرمين في ختام قمة قادة دول مجموعة العشرين

كلمة خادم الحرمين في ختام قمة قادة دول مجموعة العشرين

وزير التعليم: من الصعب في الوقت الحالي تحديد موعد الوقت المناسب لفتح المدارس

وزير التعليم: من الصعب في الوقت الحالي تحديد موعد الوقت المناسب لفتح المدارس

«وزير الصحة»: كلمة خادم الحرمين تؤكد على أهمية التأهب للجوائح المستقبلية بشكل مستدام

«وزير الصحة»: كلمة خادم الحرمين تؤكد على أهمية التأهب للجوائح المستقبلية بشكل مستدام

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>