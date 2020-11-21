في مقطع مؤثر .. متطوعون ينتشلون رجل جرفته السيول شمال ينبع

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وثق مقطع فيديو متداول، اليوم السبت، لحظة إنقاذ رجل جرفته السيول شمال ينبع.

وظهر في الفيديو، قيام شباب متطوعون بإنقاذ الرجل، حيث تمكنوا من الوصول إليه بعدما حاصرته السيول وقاموا بفحصه وتبين أن حالته الصحية جيدة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح مثيرة للغبار والأتربة، قد تؤدي إلى تدني الرؤية وجريان السيول في بعض المناطق.