في مقطع مؤثر .. متطوعون ينتشلون رجل جرفته السيول شمال ينبع

تواصل – فريق التحرير:
وثق مقطع فيديو متداول، اليوم السبت، لحظة إنقاذ رجل جرفته السيول شمال ينبع.
وظهر في الفيديو، قيام شباب متطوعون بإنقاذ الرجل، حيث تمكنوا من الوصول إليه بعدما حاصرته السيول وقاموا بفحصه وتبين أن حالته الصحية جيدة.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح مثيرة للغبار والأتربة، قد تؤدي إلى تدني الرؤية وجريان السيول في بعض المناطق.
انقاذ شخص بعد عناية الله سبحانه وتعالى وهو حسب كلام الفريق بصحة جيدة الشخص جرفته السيول شمال ينبع امس الجمعه 5/4/1442 فيا اخوان لام ننتبه في مثل هذه الظروف ونحافظ على انفسنا وممتلكاتنا الشباب الله يهديهم يندفعون ويخاطرون بنفسهم على شان يوثقون الامطارpic.twitter.com/iwU2mTZUtP
— ابوسلطان (@HL2Ld75QsRRVK1D)November 21, 2020