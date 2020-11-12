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«الصحة» تجدد التنبيه باتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا

«الصحة» تجدد التنبيه باتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا
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تواصل- فريق التحرير:

جددت وزارة الصحة، التنبيه بالإرشادات الواجب اتباعها للوقاية من فيروس كورونا الجديد، سواء خارج المنزل أو في العمل أو عند التسوق في المحلات التجارية.

وأكدت الوزارة، في مقطع فيديو نشرته على حسابها بموقع “تويتر”، على ضرورة ارتداء الكمامة وأخذ المعقم والسجادة في حال الخروج من المنزل، بجانب قياس درجة الحرارة، وتجنب المصافحة، والابتعاد عن الآخرين في أماكن العمل بمسافة مترين، وكذلك عدم مشاركة الأدوات بين الأفراد وبعضهم بعضا.

وحثت “الصحة” عند الذهاب للمسجد، بضرورة جلب السجادة والوضوء في المنزل، بجانب الصلاة على بعد مترين، وإحضار المصحف الخاص بالمصلي ، مشددةً على عدم مشاركة الطعام من إناء واحد مع الآخرين، والمصافحة من بعيد عند زيارة الأقارب والأصدقاء.

ونصحت الوزارة عند التسوق بتجنب لمس الوجه والازدحام، وعدم لمس الأشياء غير الضرورية، وتعقيم اليدين، ولبس الكمامة عند التسوق في المراكز والمحلات التجارية.

 

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