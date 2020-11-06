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بالفيديو.. قصة الشاب «حمود الهلماني» وتكريمه من جامعة «هارفارد» و«فيكتوريا» بعد اكتشافه ثغرات أمنية بـ«جوجل»

بالفيديو.. قصة الشاب «حمود الهلماني» وتكريمه من جامعة «هارفارد» و«فيكتوريا» بعد اكتشافه ثغرات أمنية بـ«جوجل»
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تواصل – فريق التحرير :

كشف الشاب حمود بن أحمد الهلماني ، المختص بالأمن السيبراني ، بدايته مع الثغرات الإلكترونية ، والتي قادته لأن يكون أحد المنتمين لـ “الهاكر الأخلاقي”.

وأوضح، خلال حديثه لقناة الإخبارية ، أن بداية دخوله في هذا المجال كان عندما تعرض موقعه لعملية اختراق غير شرعية، وهو ما دفعه للبحث عن التقنيات المستخدمة في هذه العمليات لإتقانها.

وأكد الهلماني ، أنه استمر في التدرب لسنوات طويلة حتى استطاع العثور على ثغرة في جوجل مستمرة منذ 3 سنوات دون أن يكتشفها أحد، ليحصل بعدها على إشادة من جوجل ومكافأة مالية .

وأشار إلى أنه يعمل في الوقت الحالي على فحص أنظمة شركة أبل الأمريكية العملاقة للتأكد من خلوها من الثغرات.

جدير بالذكر أن الهلماني قد تم تكريمه من جامعة فيكتوريا الكندية ، بعدما عثر على إحدى الثغرات ، وكذلك تلقى الشكر من جامعة هارفارد.

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