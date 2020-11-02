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«الليدار».. تقنية جديدة بهواتف «آيفون 12» لخدمة المكفوفين و ضعاف البصر

«الليدار».. تقنية جديدة بهواتف «آيفون 12» لخدمة المكفوفين و ضعاف البصر
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تواصل – وكالات:

يتمتع كل من آيفون 12 برو و آيفون 12 برو ماكس بميزة جديدة للمستخدمين المكفوفين أو ضعاف البصر، تتمثل في مقدرة هذه الفئة من المستخدمين على استشعار الأشخاص الآخرين من حولهم.

وتستفيد هذه الأجهزة الجديدة من مستشعر الليدار الجديد الموجود على ظهر الهواتف لاكتشاف مدى قرب الأشخاص الآخرين من المستخدم، وهو ما أطلقت عليه شركة آبل خاصية ليدار لاستشعار الأشخاص.

ويعتبر ليدار نوع من مستشعرات العمق التي تساعد في تطبيقات الواقع المعزز وتعمل كعيون للسيارات ذاتية القيادة. الآن، تقوم آبل بتطبيقه على أجهزتها في محاولة لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الرؤية على التنقل بشكل أفضل.

طريقة الاستخدام 

عندما يقوم شخص كفيف بالتسوق من البقالة، على سبيل المثال، سيكون قادرًا على تشغيل اكتشاف الأشخاص على جهاز آيفون 12 برو لإعلامه عندما يحتاج إلى التقدم في طابور الكاشير، أو الحصول على تنبيهات حول مدى قرب الآخرين منه أثناء سيره على الرصيف.

كما يمكن للأشخاص المكفوفين أو ضعاف البصر استخدام هذه الميزة لمعرفة ما إذا كان المقعد متاحًا على طاولة أو في المواصلات العامة، وسيتمكنون من الحفاظ على مسافة اجتماعية مناسبة عند المرور عبر خطوط الفحص الصحي أو الأمن في المطار.

ستكون الميزة الجديدة قادرة على معرفة مسافة الشخص عن المستخدم بالأقدام أو الأمتار، ويعمل حتى مسافة 5 أمتار. إذا كان هناك عدة أشخاص في الجوار، فسيعطي برنامج “استشعار الأشخاص” المسافة من أقرب شخص إلى مستخدم آيفون.

موعد توفر الخدمة 

ومن المتوقع أن تكون التكنولوجيا الجديدة متاحة خلال الأسابيع المقبلة، حيث أصدرت آبل نسخة تجريبية من البرنامج للمطورين يوم الجمعة.

سيحصل المستخدم على تعليقات من برنامج “استشعار الأشخاص” بأربع طرق ممكنة يمكن تخصيصها عبر خيار الإعدادات. تتمثل إحدى طرق الحصول على معلومات حول قرب الشخص من خلال قراءة صوتية، حيث سيقول الهاتف بصوت مرتفع المسافة الفاصلة 30 سنتيمتر أو نصف متر وهكذا، وفق ما ورد في موقع “سي نت” الإلكتروني

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