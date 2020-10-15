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تنبيه من «الأرصاد» لسكان الباحة: توقعات بأمطار رعدية حتى الثامنة مساءً

تنبيه من «الأرصاد» لسكان الباحة: توقعات بأمطار رعدية حتى الثامنة مساءً
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تواصل – واس:

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من أمطار رعدية على منطقة الباحة اليوم, مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وتدني في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 8 مساءً، مدينة الباحة, ومحافظة المخواة,وبلجرشي, وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها.

بدورها، حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم 998 للإبلاغ عن أي حالات طارئة – لا سمح الله -.

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