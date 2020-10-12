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بالصور.. التجمع الصحي الأول يكرم أبطال الرعاية الصيدلية بمستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل

بالصور.. التجمع الصحي الأول يكرم أبطال الرعاية الصيدلية بمستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل
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تواصل – فريق التحرير:

كرم مدير الإدارة التنفيذية لشؤون الدواء بالتجمع الصحي الأول الدكتور ناصر القحطاني، اليوم الاثنين، أبطال الرعاية الصيدلية في مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل، نظير تفانيهم في خدمة المرضى خلال جائحة كورونا (covid 19)، من خلال توصيل الأدوية إلى المرضى في منازلهم وتقديم المشورة عبر الهاتف، وذلك بحضور مدير المستشفى الدكتور عتيق بن محمد القرني.

وأسفرت جهود أبطال الرعاية الصيدلية بالمستشفى عن استمرار الخطة العلاجية للمرضى على أكمل وجه من خلال انتظامهم في تناول الأدوية المعتادة دون انقطاع، حيث ساهمت الإدارة التنفيذية لشؤون الدواء في التجمع الصحي الأول في تسهيل مهام الرعاية الصيدلية بالمستشفى.

جدير بالذكر أن الصيدلية تعد أحد أهم التخصصات الرئيسية في الرعاية الصحية الذين كانوا ضمن الخطوط الأمامية لمواجهة هذه الجائحة ، ومشاركة الصيادلة في التحديث المستمر للإرشادات والبروتوكولات لعلاج فيروس كورونا المستجد.

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