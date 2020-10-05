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الاستفادة من المياه الرمادية بالمساجد للتشجير وزيادة الغطاء النباتي

الاستفادة من المياه الرمادية بالمساجد للتشجير وزيادة الغطاء النباتي
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تواصل – فريق التحرير:

بهدف ترشيد استهلاك المياه بالمنشآت التي تشرف عليها الشؤون الإسلامية والاستفادة المثلى من المياه الرمادية بالمساجد للتشجير وزيادة الغطاء النباتي حولها، وقع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ ووزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي مذكرة تفاهم بين الوزارتين أمس.

وأوضح الدكتور آل الشيخ أن توقيع الاتفاقية جاء لتعزيز التكامل بالأدوار بين القطاعات الحكومية وتفعيل أوجه الشراكة وتعظيم الفائدة لما يخدم الوطن ويحقق تطلعات القيادة، مشيرا إلى أن الوزارة ستعمل عبر منابرها الدعوية على رفع الوعي لدى المجتمع عن أهمية حماية البيئة وتنميتها والمحافظة عليها واستدامة مواردها ومكافحة التصحر وزيادة الغطاء النباتي، إلى جانب العمل على ترشيد المياه ورفع الكفاءة والاستغلال الأمثل والمستدام للمياه الرمادية بالمساجد.

 

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