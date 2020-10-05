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طريقة تفريغ أي ملف صوتي أو مرئي وتحويله لنص مكتوب (فيديو)

طريقة تفريغ أي ملف صوتي أو مرئي وتحويله لنص مكتوب (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

نشر الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي، عبر حسابه في “تويتر”، مقطعاً مصوراً شرح من خلاله طريقة تحويل أي ملف صوتي أو مرئي إلى نص مكتوب بكل سهولة.

وعلق الحمادي على المقطع بقوله: “خدمة مفيدة للتفريغ النصي لأي مادة صوتية أو مرئية، حيث تقوم برفع المادة التي تريد تفريغها كتابياً، ثم سيقوم البرنامج بتشغيله لك لتقوم بالبدء بتفريغه نصياً”.

وأضاف أنه يمكن إيقاف المقطع بشكل مستمر بالضغط على زر esc في لوحة المفاتيح، وللتقديم والتأخير F1 و F2، مشيرا إلى أنه يمكن الاستفادة من الخدمة من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

 

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