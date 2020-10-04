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«التعليم» تحتفي بمعلميها : القيادة في أوقات الأزمات وإعادة تصور المستقبل

«التعليم» تحتفي بمعلميها : القيادة في أوقات الأزمات وإعادة تصور المستقبل
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تواصل – فريق التحرير:

تحتفي وزارة التعليم يوم غدٍ الإثنين باليوم العالمي للمعلّم الذي يوافق الخامس من أكتوبر في كل عام، وينطلق هذا العام تحت شعار “المعلمون: القيادة في أوقات الأزمات، وإعادة تصور المستقبل”.

وأكّدت وزارة التعليم على جميع الإدارات التعليمية بتفعيل هذا اليوم بتخصيص جزءٍ من اليوم الدراسي لهذه المناسبة، وذلك إيماناً بمكانة المعلمين والمعلمات، ورسالتهم السامية في بناء الإنسان وحضارته على مدى التاريخ، وتقديراً لجهودهم المخلصة في إعداد أجيال المستقبل، وتأكيداً على دورهم المحوري في العملية التعليمية، إلى جانب إبراز دور المعلمين والمعلمات في حمل رسالة التعليم بشكل عام وفي الأزمات بشكل خاص، وتعظيم مشاعر التقدير والاحترام للمعلّم وتعزيزها في نفوس الطلاب، وتأصيل وتعزيز المبادرات الإيجابية تجاه المعلّم.

ويأتي الاحتفاء بالمعلمين هذا العام، وقد ساهموا في قيادة رحلة التغيير التي فرضتها جائحة كورونا على التعليم في العالم، واستثمروا البرامج التدريبية التي أتاحتها وزارة التعليم للتعامل مع المنصات الإلكترونية منذ الإعلان عن تعليق الدراسة.

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