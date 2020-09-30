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أول جهاز كمبيوتر بشاشة قابلة للطي بسعر 2500 دولار

أول جهاز كمبيوتر بشاشة قابلة للطي بسعر 2500 دولار
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تواصل – وكالات:

أعلنت شركة لينوفو عن توفر أول جهاز كمبيوتر قابل للطي في مرحلته التجريبية وبسعر يبدأ من 2500 دولار أمريكي.

ويتميز ThinkPad X1 Fold بشاشة OLED قابلة للطي وملحقة بلوحة مفاتيح مغناطيسية، وهو أول جيل من أجهزة الكمبيوتر المحمولة ذات الشاشة المزدوجة والقابلة للطي التي تعمل بنظام ويندوز.

وتم عرض الجهاز لأول مرة في معرض CES 2020 في يناير (كانون الثاني)، لكن لينوفو قامت ببعض التحسينات على قابلية استخدام هذا التصميم منذ ذلك الحين، سواء في الهاردوير أو في البرنامج. من ناحية الهاردوير، تقول لينوفو إنها مدت المسند الجلدي إلى الخلف بزاوية أعمق، وتم أيضاً نقل حلقة القلم من الجزء الخلفي للجهاز إلى حافة لوحة المفاتيح لتسهيل الوصول إليها.

وتدعم هذه التغييرات الوضع الأول الذي يعمل به ThinkPad X1 Fold مع فصل لوحة مفاتيح بلوتوث عن الجهاز ودعم الشاشة بواسطة المسند.

وكما يوحي الاسم، فإن الميزة الرئيسية للجهاز هي شاشته المرنة، حيث يمكن طي شاشة OLED مقاس 13.3 بوصة من المنتصف، مما يجعل من الممكن حمل الجهاز بشكل يشبه الكتاب.

وأوضحت لينوفو في إيجاز خاص بالصحافة كيف قامت بتحسين مفصل السيليكون وطبقات الشاشة المنحنية لجعلها أكثر متانة، وهي مشكلة تعاني جميع الأجهزة ذات الشاشات القابلة للطي منها، ومع ذلك لم تقدم لينوفو أي وعود محددة بشأن المتانة.

وتحت الغطاء تم تزويد الجهاز بمعالج Intel Core مع تقنية Intel Hybrid والمعروف أيضاً بمعالج
Lakefield، وسيكون ThinkPad X1 Fold أحد أوائل أجهزة الكمبيوتر التي تستخدم هذه المعالجات الجديدة، والتي تم تصميمها لتشغيل المزيد من عوامل الشكل التجريبية.

وتعني التكنولوجيا الهجينة تصميماً بدون مروحة وعمر بطارية أفضل، دون التضحية بالأداء في سير عمل الكمبيوتر الشخصي التقليدي، وتقول لينوفو إن بطارية الجهاز التي تبلغ قوتها 50 واط يمكن أن تدوم لمدة 11 ساعة بشحنة واحدة.

وتم طرح جهاز ThinkPad X1 Fold للبيع بسعر يبدأ من 2499 دولار، ويأتي هذا التكوين الأساسي مع 8 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 256 غيغابايت من ذاكرة التخزين، بحسب موقع ديجيتال تريندز.

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