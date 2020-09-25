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«نوبيا» تطلق ساعة ذكية بشاشة منحنية

«نوبيا» تطلق ساعة ذكية بشاشة منحنية
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تواصل – وكالات:

كشفت شركة نوبيا النقاب عن ساعتها Watch الذكية، التي تمتاز بشاشة منحنية على معصم مرتديها، وأوضحت الشركة الصينية أن قُطر الشاشة AMOLED يبلغ 4.01 بوصة وبدقة وضوح 960 × 192 بيكسل، وتبلغ أبعاد الساعة الذكية 5.41×14.2 ملم ووزنها 98 غراماً.

وينبض داخل الساعة المعالج Qualcomm 8909W، ويدعم بذاكرة داخلية سعة 8 جيغابايت ووحدة Bluetooth 4.1 وأخرى لتسجيل الموضع، مع دعم أنظمة GLONASS وBEIDOU بالإضافة إلى GPS.
كما جهزت الساعة بمستشعر للتسارع مع بوصلة إلكترونية، ومستشعر لقياس الضغط، ومعدل ضربات القلب،ويفترض أن تتيح البطارية بسعة 425 مللي أمبير ساعة، تشغيلاً يصل إلى 7 أيام، بعد شحن البطارية بالكامل في حوالي 85 دقيقة.

وتمتاز الساعة أيضاً بتوافقها مع فئة الحماية IP54، وبتسجيل الوحدات الرياضية وتقديم تفاصيل حول جودة النوم.

 

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