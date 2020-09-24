الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

بعد أيام من إطلاقه.. أول مشكلة في نظام « ios 14» الجديد

بعد أيام من إطلاقه.. أول مشكلة في نظام « ios 14» الجديد
0

تواصل- فريق التحرير:

بعد أيام قليلة من إطلاق أبل لنظام التشغيل الجديدios 14ظهرت أول مشكلة في النظام وهي استنزاف عمر بطارية هواتف آيفون بشكل أسرع من المعتاد.

ومع اندفاع عدد كبير من مستخدمي هواتف آيفون لترقية أجهزتهم لنظام التشغيل الجديدios 14لاحظ العديد من المستخدمين مشكلة في عمر البطارية بعد تثبيت النظام.

ونشر أحد مستخدمي تويتر تغريدة قال فيها “عمر البطارية في نظام التشغيل الجديد ليس جيداً”، ورد مستخدم آخر “عمر البطارية منخفض، أوصي بالانتظار حتى إطلاقios 14.2فقد اعتدت أن أستخدم هاتفي طوال اليوم دون الحاجة إلى شحنه مرة أخرى على نظامios 13، أما الآن فأنا بحاجة إلى شحنه مرتين على الأقل“.

ويقول مستخدم ثالث ” سارعت إلى الترقية إلى نظامios 14الجديد بمجرد إطلاقه يوم 16 سبتمبر (أيلول) الجاري، لقد قمت بشحن الهاتف حتى 35%، وبعد مرور ساعة فقط انخفض الشحن إلى 11%”.

إلا أن الخبراء يعتقدون أن لا داعي للقلق من هذه المشكلة، فعادة ما تستنزف تحديثاتiosالرئيسية البطارية بشكل أسرع خلال الأيام الأولى من الاستخدام، وهناك عدة أسباب لذلك: أولاً، من المحتمل أنك تستخدم هاتفك الذكي بشكل متكرر، حيث يستغرق الأمر بعض الوقت للتعرف على الأدوات والميزات الجديدة، كما أن هناك العديد من الميزات والتطبيقات والإعدادات الجديدة والتي ستؤثر جميعها على عمر البطارية.

ومن المحتمل أنك تقوم أيضاً بتنزيل العديد من التحديثات للبرامج من متجر أبل دون أن تشعر، حيث سارع العديد من المطورين لطرح تحديثات مهمة لبرامجهم للاستفادة من الميزات الجديدة فيios 14.

وحتى لو لم تستخدم هاتفك بعد تنزيل الترقية للنظام الجديد، فمن المحتمل أن يتم استنزاف البطارية بشكل أسرع من المعتاد، ذلك لأن هاتفك الذكي سيعيد فهرسة بياناتك بالكامل، من جهات الاتصال إلى بيانات التطبيقات والعديد من الأشياء الأخرى. ويحدث كل ذلك بعد التحديث، ويمكن أن يستمر الأمر من يوم إلى يومين حتى تعود الأمور إلى طبيعتها، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.

مواد ذات صلة

بعيداً عن «آيفون 12».. «أبل» تكشف عن ساعتين وجهازي «آيباد»

بعيداً عن «آيفون 12».. «أبل» تكشف عن ساعتين وجهازي «آيباد»

كيف تعمل ميزة صورة داخل صورة في «ios 14» ؟

كيف تعمل ميزة صورة داخل صورة في «ios 14» ؟

«هونور» تكشف عن ساعتها الذكية الجديدة.. تعرّف على مميزاتها

«هونور» تكشف عن ساعتها الذكية الجديدة.. تعرّف على مميزاتها

ميزة طال انتظارها.. ابتكار «بطاريات» غير قابلة للاشتعال أو الانفجار

ميزة طال انتظارها.. ابتكار «بطاريات» غير قابلة للاشتعال أو الانفجار

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة