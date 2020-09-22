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المملكة لـ «حقوق الإنسان»: سنتخذ التدابير الملائمة للحفاظ على سيادتنا وضمان أمننا

المملكة لـ «حقوق الإنسان»: سنتخذ التدابير الملائمة للحفاظ على سيادتنا وضمان أمننا
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تواصل – فريق التحرير:

أعربت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، عن القلق ازاء خلط المقررة الخاصة المعنية بالتأثير السلبي للتدابير الأحادية القسرية الانفرادية على التمتع بحقوق الإنسان، بين التدابير الأحادية القسرية وبين القرارات الوطنية التي قد يتم اللجوء إليها من قبل بعض الدول لحماية أمنها الوطني ومصالح وحقوق مواطنيها.

وأكد المندوب الدائم للمملكة في الامم المتحدة في جنيف الدكتور عبدالعزيز الواصل، في كلمة أمام مجلس حقوق الانسان ان القانون الدولي وصكوك الأمم المتحدة تفسر الإجراءات القسرية الأحادية على أنها قيود تفرضها عدد من الدول بهدف عرقلة تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الكاملة، لا سيما في أقل البلدان نمواً وفي البلدان النامية.

وفي هذا الصدد، فإن المملكة كانت وما زالت تقف مع الشعوب النامية ضد ما قد تحدثه المحاولات الأحادية الجانب من آثار بالغة على الفقراء والفئات الضعيفة، ولكن من جهة أخرى فإن ذلك لا يمنع المملكة من اتخاذ تدابير تراها ملائمة للحفاظ على سيادتها وضمان أمنها وفقاً لمبادئ القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وميثاق الأمم المتحدة، والقواعد والمبادئ المنظمة للعلاقات السلمية بين الدول، كما أن المملكة قدمت وتقدم كل الدعم لجميع قرارات مجلس حقوق الانسان بهذا الخصوص.

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