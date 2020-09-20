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«ديزل» تطلق ساعتها الذكية.. السعر والمزايا

«ديزل» تطلق ساعتها الذكية.. السعر والمزايا
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت شركة ديزل عن إطلاق ساعتها الذكيةMDJ Fadelite DT2023الجديدة بتصميم عصري شفاف لجسم الساعة والسوار، بالإضافة على سوار ملون بتصميمCyberpunk.

وتشتمل الساعة الذكية الجديدة على معالج كوالكومSnapdragon Wear 3100وذاكرة وصول عشوائي 512 ميجابايت وشاشة مستديرة قياس 1.19 بوصة تعمل بدقة وضوح 390x 390بيكسل وتبلغ كثافة البيكسلات 328 نقطة في البوصة المربعة، وتبلغ سعة الذاكرة الداخلية 4 جيجابايت مع دعم تقنية اتصالات المجال القريب(NFC).

وبفضل اعتماد الساعة الذكية الجديدة على نظام التشغيلWear OSفإنها لا تقتصر على دعم الهواتف الذكية المزودة بنظام غوغل أندرويد فحسب، بل إنها تتوافق مع هاتف أبل آي فون أيضاً.

وتمتاز الساعة الذكيةMDJ Fadelite DT2023الجديدة بمقاومة الماء وتقوم بمراقبة معدل نبضات القلب، كما توفر العديد من وظائف اللياقة البدنية عن طريق النظام العالمي لتحديد المواقعGPS، مع دعم المساعد الصوتي غوغلAssistantوغوغلFitوغوغلPay.

وتكفي شحنة البطارية لتشغيل الساعة “لعدة أيام” في وضع توفير الطاقة. وأعلنت شركة ديزل عن توفر ساعتها الذكية الجديدة عبر موقعها الإلكتروني بسعر يبلغ 299 يورو.

 

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