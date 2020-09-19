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«النقطة البرتقالية».. ميزة جديدة على «آيفون» تحميك من التجسس

«النقطة البرتقالية».. ميزة جديدة على «آيفون» تحميك من التجسس
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تواصل – وكالات:

تعد ميزة النقطة البرتقالية الجديدة التي تساعد على حماية المستخدمين من التجسس على كاميراتهم، جزءاً من أحدث نظام تشغيل من آبل، iOS 14، والذي تم إصداره هذا الأسبوع.

ستظهر نقطة برتقالية على شاشتك عندما يستخدم التطبيق الميكروفون الخاص بك. وفي الوقت نفسه، ستظهر نقطة خضراء على شاشتك عندما يتمكن أحد التطبيقات من الوصول إلى الكاميرا الخاصة بالجهاز.

يظهر مؤشر في الجزء العلوي من شاشة آيفون عندما يستخدم أحد التطبيقات الميكروفون أو الكاميرا، ومن خلال إعدادات مركز التحكم، يمكن معرفة ما إذا كان أحد التطبيقات قد استخدمها مؤخراً.

إذا لاحظت النقطة على شاشتك، فيمكنك التمرير للأسفل من زاوية جهاز آيفون لفتح مركز التحكم، والذي سيعرض التطبيق الذي كان يراقبك.

تتضمن الميزة الجديدة العديد من تطبيقات آبل مثل الكاميرا، بالإضافة إلى تطبيقات الطرف الثالث مثل إنستغرام، ويتعين على المستخدمين الآن أيضاً منح حق الوصول إلى أي تطبيق يريد استخدام الميكروفون أو الكاميرا، مع طلب التطبيقات الإذن عند تثبيتها.

للاستفادة من الميزة الجديدة، ستحتاج إلى تحديث نظامك إلى iOS 14. ما عليك سوى فتح الإعدادات> عام> تحديث البرنامج وسيُطلب منك تحديث نظامك إذا لم تكن قد فعلت ذلك بعد، بحسب ما نقلت صحيفة ميرور أونلاين البريطاني.

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