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ما حكم استخدام نغمة رنين للهاتف؟.. «الخثلان» يوضح (فيديو)

ما حكم استخدام نغمة رنين للهاتف؟.. «الخثلان» يوضح (فيديو)
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تواصل- فريق التحرير:

أوضح ‏‏رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام  محمد بن سعود الدكتور سعد الخثلان، حكم رنين الهاتف إذا كان جرساً عاديا أو موسيقى.

وقال الخثلان في لقائه ببرنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة” الفضائية: إن رنين الهاتف إنما وضع للتنبيه لمكالمة ويجب أن تكون مناسبة غير مؤذية.

وأبان أنه لا يصح وضع معازف لأن المعازف محرمة، ولكن يتم وضع ما يحدث به التنبيه.

 

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