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«الحمادي» يكشف عن 6 مزايا مهمة في نظام «iOS 14» الجديد (فيديو)

«الحمادي» يكشف عن 6 مزايا مهمة في نظام «iOS 14» الجديد (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

كشف الخبير التقني، عبدالعزيز الحمادي، عن بعض المزايا المهمة في نظام التشغيل “iOS 14” الجديد لهواتف الآيفون.

وأوضح الحمادي، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في “تويتر”، أن من أهم تلك المزايا ما يلي:

– ميزة عدم الإزعاج أثناء الاتصال.

– ميزة مكتبة التطبيقات، للتعامل مع التطبيقات بطريقة سهلة حيث تم ترتيبها على شكل قوائم سهل التعامل والوصول إليها.

– ميزة الودجت وأيضا الاطلاع على التفاصيل في الودجت حتى لو كان الجهاز مغلقاً.

– إمكانية تصغير مقاطع الفيديو والتعامل أو تصفح الجوال.

– تطبيق الترجمة الخاص لآبل والمنافس بشكل كبير لتطبيق جوجل للترجمة من العربية للإنجليزية أو أي لغة.

– خاصية التعرف على الأصوات وهي خاصية مفيدة جدا لضعاف السمع.

 

 

 

 

 

 

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