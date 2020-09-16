الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«الحصيني» يوضح خريطة الأمطار المتوقعة اليوم على مناطق المملكة

«الحصيني» يوضح خريطة الأمطار المتوقعة اليوم على مناطق المملكة
0

تواصل – فريق التحرير:

«الحصيني» يوضح خريطة الأمطار المتوقعة اليوم على مناطق المملكة هنا:   تواصل- فريق التحرير: توقّع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة على عدة مناطق بالمملكة، خلال اليوم الأربعاء وليلة الخميس. وأضاف في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، متوقع اليوم الأربعاء وليلة الخميس، أمطار على أجزاء من مكة والباحة وعسير وجازان والسفوح الغربية من مرتفعاتها، وهي متفاوتة من خفيفة لغزيرة. وأضاف: وهناك رياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من القصيم وحائل ونجران وبين حفر الباطن ورفحاء وجنوبي الشرقية وجدة. وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إن الفرصة لا تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير والباحة، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة على أجزاء من شمال ووسط المملكة.  

مواد ذات صلة

مكة.. هطول أمطار غزيرة شرق «الجموم» (فيديو)

مكة.. هطول أمطار غزيرة شرق «الجموم» (فيديو)

«اللانينيا».. ظاهرة تؤثر على أجواء المملكة في الخريف والشتاء

«اللانينيا».. ظاهرة تؤثر على أجواء المملكة في الخريف والشتاء

توقعات طقس الثلاثاء.. سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على عدة مناطق

توقعات طقس الثلاثاء.. سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على عدة مناطق

«الحصيني» يتوقع: تراجع الحالة الممطرة بمناطق المملكة اليوم

«الحصيني» يتوقع: تراجع الحالة الممطرة بمناطق المملكة اليوم

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>