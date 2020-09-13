3 مزايا جديدة في التحديث الجديد لتطبيق «واتساب»

تواصل – وكالات:

كشف تطبيق واتساب عن إطلاق 3 مزايا جديدة، خلال الأيام المقبلة، في تحديث تجريبي خاص بالهواتف العاملة بنظام آندرويد ذي الإصدار 2.20.200.3.

وأوضح موقع “إنديا إكسبريس” الإلكتروني، أن مهندسي تطبيق التراسل الفوري أكدوا أن المزايا ستتاح في البداية لنسخة الأعمال، ومن ثم للمستخدمين كافة.

هذا ويوفر التحديث رسومات الشعارات المبتكرة Doodles ما يتيح للمستخدم إضافة إبداعاته على خلفيات المحادثات مع جهات الاتصال الخاصة، علاوة على اختصار جديد للكتالوج ما يمكن المستخدم من إضافة Note بجوار زر الاتصال الجديد الذي يختبره التطبيق أيضاً، ويجمع بين اختصارات مكالمات الصوت والفيديو، ما يمنح المستخدمين إمكانية الاختيار بينهما بمجرد النقر عليه.