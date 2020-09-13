الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

3 مزايا جديدة في التحديث الجديد لتطبيق «واتساب»

3 مزايا جديدة في التحديث الجديد لتطبيق «واتساب»
0

تواصل – وكالات:

كشف تطبيق واتساب عن إطلاق 3 مزايا جديدة، خلال الأيام المقبلة، في تحديث تجريبي خاص بالهواتف العاملة بنظام آندرويد ذي الإصدار 2.20.200.3.

وأوضح موقع “إنديا إكسبريس” الإلكتروني، أن مهندسي تطبيق التراسل الفوري أكدوا أن المزايا ستتاح في البداية لنسخة الأعمال، ومن ثم للمستخدمين كافة.

هذا ويوفر التحديث رسومات الشعارات المبتكرة Doodles ما يتيح للمستخدم إضافة إبداعاته على خلفيات المحادثات مع جهات الاتصال الخاصة، علاوة على اختصار جديد للكتالوج ما يمكن المستخدم من إضافة Note بجوار زر الاتصال الجديد الذي يختبره التطبيق أيضاً، ويجمع بين اختصارات مكالمات الصوت والفيديو، ما يمنح المستخدمين إمكانية الاختيار بينهما بمجرد النقر عليه.

مواد ذات صلة

التحذير من 6 ثغرات خطيرة في تطبيق «واتساب»

التحذير من 6 ثغرات خطيرة في تطبيق «واتساب»

«واتساب» يختبر ميزة جديدة طال انتظارها

«واتساب» يختبر ميزة جديدة طال انتظارها

5 إعدادات ينصح بتغييرها لتأمين حسابك على «واتساب»

5 إعدادات ينصح بتغييرها لتأمين حسابك على «واتساب»

خبير يحذر من حيلة يستخدمها «الهاكرز» لاختراق حسابات «واتساب»

خبير يحذر من حيلة يستخدمها «الهاكرز» لاختراق حسابات «واتساب»

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة