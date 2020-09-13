الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ضبط 1551 مخالفة في منشآت غذائية ودوائية خلال الشهر الماضي

ضبط 1551 مخالفة في منشآت غذائية ودوائية خلال الشهر الماضي
0

تواصل – واس:

أسفرت الزيارات التفتيشية التي أجرتها الهيئة العامة للغذاء والدواء خلال شهر أغسطس الماضي عن ضبط 1551 مخالفة، في منشآت غذائية ودوائية ومنتجات طبية وتجميلية ومبيدات وأعلاف، من خلال 6638 زيارة.

نفذتها على المنشآت الخاضعة لإشرافها في مناطق المملكة كافة، منها 3467 منشأة غذائية و1120 منشأة دوائية، و748 منشأة أجهزة طبية، و462 منشأة أعلاف، و572 منشأة تجميل و269 منشأة مبيدات.

وأغلق مفتشو “الغذاء والدواء” 23 منشأة خلال الشهر الماضي بالتعاون مع وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة التجارة، ووزارة الصحة، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، وضبطوا 22 منشأة تعمل من دون ترخيص، كما جرى إيقاف ستة خطوط إنتاج في عدد من المنشآت.

وبلغ إجمالي المنتجات المخالفة من المواد الغذائية أكثر من 56 طنًا، ونحو أربعة ملايين و500 ألف عبوة من المنتجات التجميلية والمستحضرات الصيدلانية والأجهزة والمنتجات الطبية.

وتستمر الهيئة في زياراتها التفتيشية للرصد والتقصي عن المستودعات المجهولة والمنتجات المخالفة وغير المرخصة، كما أنها تتتبع الإعلانات وتعمل على تقصي الحسابات الإلكترونية، إضافةً إلى تتبع مصادر المنتجات.

الصورة

مواد ذات صلة

«الغذاء والدواء»: ضبط 40 مليون عبوة مخالفة من منتجات التجميل خلال 6 أشهر

«الغذاء والدواء»: ضبط 40 مليون عبوة مخالفة من منتجات التجميل خلال 6 أشهر

جولات تفتيشية لـ«الغذاء والدواء» على محلات العطارة بالرياض والقصيم

جولات تفتيشية لـ«الغذاء والدواء» على محلات العطارة بالرياض والقصيم

لجنة دولية توافق على مشروع لـ«الغذاء والدواء» بشأن أدوات «الحجامة»

لجنة دولية توافق على مشروع لـ«الغذاء والدواء» بشأن أدوات «الحجامة»

«الغذاء والدواء»: 4 نصائح مهمة عند شراء «البيض» لضمان جودته

«الغذاء والدواء»: 4 نصائح مهمة عند شراء «البيض» لضمان جودته

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>